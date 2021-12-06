Беременная Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма Адама Маккея Не смотри наверх, в котором сыграла одну из главных ролей.

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, в Jazz в Lincoln Center. На красной дорожке Лоуренс позировала в золотом длинном платье со стразами от Christian Dior.

Компанию 31-летней актрисе составил ее партнер по картине Леонардо Ди Каприо.

В фильме Не смотри наверх актеры сыграли профессора Рэндалла Минди и аспирантку Кейт.

По сюжету ученые узнают, что к Земле летит огромный астероид, который несет смертельную опасность человечеству. Но политики к ним не прислушиваются и игнорируют предупреждения.

Также в картине сыграли Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт и Джона Хилл.

Напомним, что о беременности Дженнифер Лоуренс стало известно в сентябре 2021 года. Она ждет ребенка от художника-галериста Кука Мерони. Пара поженилась в октябре 2019 года.

Свадебную церемонию они организовали в старинном замке Belcourt Castle. На мероприятие пара пригласила около 150 гостей. Среди них были знаменитости — Адель, Крис Дженнер, Эмма Стоун, Эми Шумер.

Дженнифер Лоуренс стала известной благодаря участию в таких фильмах, как Голодные игры, Люди Икс, Мой парень — псих, Зимняя кость, Пассажиры.