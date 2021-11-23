Американська акторка Дженніфер Лоуренс розповіла, як мало не загинула на борту приватного літака.

Влітку 2017 року Лоуренс летіла зі своїми братами приватним літаком із рідного міста Луїсвілла до Нью-Йорка. У повітрі пролунав шум – відмовив один із двигунів повітряного судна.

Дженніфер згадала, що чула брязкіт кабіни, коли літак падав.

– Ми всі збиралися померти. Я почала залишати уявні голосові повідомлення своїй сім’ї, щось на кшталт: У мене було прекрасне життя, мені дуже шкода, – сказала акторка.

Побачивши злітно-посадкову смугу, заповнену пожежними автівками та автомобілями швидкої допомоги, Лоуренс почала молитися.

– Я подумала: Боже мій, може ми переживемо це? Я стану жертвою опіку, це буде боляче, але, можливо ми житимемо? – згадує Лоуренс.

Внаслідок літак сильно вдарився об злітно-посадкову смугу, відскочив у повітрі та врізався в землю. Рятувальники зламали його двері. Пасажири та команда плакали та обіймалися, оскільки залишилися неушкодженими.

Відразу після цього випадку Лоуренс, яка була під заспокійливими та ромом, мала пересісти в інший літак. Акторка зізнається, що цей інцидент, після якого вона могла не вижити, зробив її слабшою.

– Це зробило мене набагато слабшою. Літати – це жахливо, і мені доводиться робити це весь час, – сумно сказала Дженніфер.

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Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Дженніфер Лоуренс вагітна первістком. Акторка чекає дитину від художника-галериста Кука Мероні. Пара одружилася у жовтні 2019 року.

Дженніфер Лоуренс стала відомою завдяки участі у таких фільмах, як Голодні ігри, Люди Ікс, Мій хлопець — псих, Зимова кістка, Пасажири.