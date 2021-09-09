Американська акторка та зірка фільмів Голодні ігри Дженніфер Лоуренс вагітна первістком. Радісну новину повідомив представник акторки виданню People.

Зірка вже давно розповідала про свої наміри народити дитину та створити сім’ю. Тому ця вагітність для неї довгоочікувана.

Дженніфер Лоуренс чекає дитину від художника-галериста Кука Мероні. Пара одружилася у жовтні 2019 року.

Весільну церемонію вони організували у старовинному замку Belcourt Castle. На захід пара запросила близько 150 гостей. Серед них були знаменитості – Адель, Кріс Дженнер, Емма Стоун, Емі Шумер.

До знайомства з Мароні у Дженніфер були романи з актором Ніколасом Голтом і режисером Дарреном Аронофскі.

Дженніфер Лоуренс стала відомою завдяки участі у таких фільмах, як Голодні ігри, Люди Ікс, Мій хлопець — псих, Зимова кістка, Пасажири.

Нещодавно свою другу вагітність підтвердила блогер Кайлі Дженнер. Вона чекає дитину від бойфренда Тревіса Скотта.

Новину про вагітність Кайлі супроводила зворушливим відео в Instagram. У ролику вона показала кадри з сімейного архіву, зокрема момент УЗД і реакцію щасливого Скотта, який побачив на моніторі свою майбутню дитину.

На УЗД пара вирушила разом зі спільною 3-річною донькою Стормі.