У РФ хочуть заборонити показувати популярні українські серіали на законному рівні. До потенційного списку заборон потрапили проєкти Слуга народу, Свати, Папік і багато інших. Росіяни також можуть залишитися без популярного шоу Орел і решка.

Ініціатором цієї пропозиції став депутат Дмитро Гусєв – інформацію про це поширюють російські ЗМІ. Що стосується причин, то вся справа в нібито фінансуванні ЗСУ, які захищають свою країну від агресора.

– Доходи від показу цього контенту йдуть на фінансування ЗСУ через податки та добровільні пожертви. Права на зазначений розважальний контент належать громадянам України, – заявив Гусєв.

Якщо закон набуде чинності, стримінговим платформам у РФ доведеться видалити ці серіали зі своїх бібліотек, або ж зробити проєкти недоступними на території країни.

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Примітно, що в серіалі Свати знімалися багато російських акторів, які активно підтримують криваву війну з боку РФ. Наприклад, Федір Добронравов навіть зустрічався з пораненими окупантами в самарському госпіталі. Примітно, що зйомки серіалу Свати відбувалися в Україні.