Компанія Netflix показала перші кадри майбутніх фільмів та серіалів 2023 року. Так, платформа назвала дати виходу Бунтівного місяця від Зака Снайдера та Вбивці Девіда Фінчера.

Корпорація показала величезний трейлер на майбутні 10 проєктів, а також дати релізу. Сам ролик короткий і триває 2,5 хв.

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Дати релізу майбутніх фільмів 2023 від Netflix:

Ваш народ (You People) – 27 січня;

Лютер: Захід сонця (Luther: The Fallen Sun) – 10 березня;

Загадкове вбивство 2 (Murder Mystery 2) – 31 березня;

Тайлер Рейк 2 (Extraction 2) – 16 червня;

Вони клонували Тайрона (They Cloned Tyrone) – 21 липня;

Діва (Damsel) – 13 жовтня;

Продавці болю (Pain Hustlers) – 27 жовтня;

Вбивця (The Killer) – 10 листопада;

Залиш увесь світ позаду (Leave the World Behind) – 8 грудня;

Бунтівний місяць (Rebel Moon) – 22 грудня.

Цілком можливо, що у 2023 році на Netflix вийде другий сезон Венздей. Розробники вже неодноразово натякали на продовження серіалу, тож загадкова героїня точно ще з’явиться на екранах.