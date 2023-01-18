Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Кіно та серіали

Netflix розкрив дати прем’єр майбутніх фільмів та серіалів 2023: коли чекати на новинки

18 Січня 2023, 16:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Netflix
Джерело: Depositphotos

Компанія Netflix показала перші кадри майбутніх фільмів та серіалів 2023 року. Так, платформа назвала дати виходу Бунтівного місяця від Зака Снайдера та Вбивці Девіда Фінчера.

Корпорація показала величезний трейлер на майбутні 10 проєктів, а також дати релізу. Сам ролик короткий і триває 2,5 хв.

Зараз дивляться

Дати релізу майбутніх фільмів 2023 від Netflix:

  • Ваш народ (You People) – 27 січня;
  • Лютер: Захід сонця (Luther: The Fallen Sun) – 10 березня;
  • Загадкове вбивство 2 (Murder Mystery 2) – 31 березня;
  • Тайлер Рейк 2 (Extraction 2) – 16 червня;
  • Вони клонували Тайрона (They Cloned Tyrone) – 21 липня;
  • Діва (Damsel) – 13 жовтня;
  • Продавці болю (Pain Hustlers) – 27 жовтня;
  • Вбивця (The Killer) – 10 листопада;
  • Залиш увесь світ позаду (Leave the World Behind) – 8 грудня;
  • Бунтівний місяць (Rebel Moon) – 22 грудня.

Цілком можливо, що у 2023 році на Netflix вийде другий сезон Венздей. Розробники вже неодноразово натякали на продовження серіалу, тож загадкова героїня точно ще з’явиться на екранах.

Читайте також:
короткі серіали Netflix 20227 життів Леа, Слава та Імператриця: найкращі мінісеріали Netflix 2022 року

Джерело
Netflix
Теги
Netflix
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь