В РФ хотят запретить показывать популярные украинские сериалы на законном уровне. В потенциальный список запретов попали проекты Слуга народу, Сваты, Папик и многие другие. Россияне также могут остаться без популярного шоу Орел и решка.

Инициатором данного предложения стал депутат Дмитрий Гусев — информацию об этом распространяют российские СМИ. Что касается причин, то все дело в якобы финансировании ВСУ, которые защищают свою страну от агрессора.

— Доходы от показа этого контента идут на финансирование ВСУ через налоги и добровольные пожертвования. Права на указанный развлекательный контент принадлежат гражданам Украины, — заявил Гусев.

Если закон вступит в силу, стриминговым платформам в РФ придется удалить эти сериалы из своих библиотек, или же сделать проекты недоступными на территории страны.

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Примечательно, что в сериале Сваты снимались много российских актеров , которые активно поддерживают кровавую войну со стороны РФ. К примеру, Федор Добронравов встречался с раненными оккупантами в самарском госпитале. Примечательно, что съемки сериала Сваты происходили в Украине.