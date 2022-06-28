Актер Федор Добронравов поддержал российских военных. Звезда сериала Сваты встретился с раненными оккупантами в самарском госпитале.

Добронравов навестил военнослужащих. Он заходил к ним в палаты, желал скорейшего выздоровления, рассказывал истории и отвечал на вопросы. Таким жестом Федор, который снимался в Украине и играл вместе с нашими артистами, поддержал полномасштабную войну в нашей стране и геноцид народа.

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На видео, которое появилось в сети, Добронравов также рассказывал оккупантам о съемках в Сватах.

— Все будет хорошо, — с такими словами актер обратился к военным, от действий которых страдают жители Украины.

Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции Федора по поводу полномасштабной войны и действий РФ.

Отметим, что в 2017 году Минкульт внес Добронравова в “черный список”. Однако уже в 2019 его исключили из списка лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Не все российские актеры, игравшие в Сватах выступили за войну. Так, Александр Феклистов записал видеообращение к украинским коллегам, выразив им слова солидарности.

Он отметил, что они в РФ испытывают невероятный стыд и позор, однако это все мелочи, в сравнении с тем, что терпит Украина.

Также Александр добавил, что с 24 февраля им пытаются закрыть не только глаза, но и уши, однако они видят и слышат правду.