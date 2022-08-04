Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, сколько его семья получает финансовой помощи в Германии.
В интервью Слава+ артист признался, что в Германии они зарегистрированы как беженцы. В среднем семья Бабкина получает €1500 ежемесячно.
– Они сейчас повысили размер выплат. На взрослого €410, на ребенка – €250, – рассказал Сергей.
Бабкин отметил, что им бесплатно предоставили жилье, а дети могут бесплатно учиться в немецкой школе.
— Жилье бесплатное, детей взяли в школу. И там родители немецких детей оплачивают обучение наших детей. На продукты хватает. Именно на продукты, на какие-то подгузники, бытовая химия. По ресторанам мы не сидим. Мы едим дома. Снежка готовит, еще Лара, наша няня тоже готовит. Мама иногда приезжает из Нюрнберга, – рассказал Бабкин.
Ранее Сергей Бабкин признался, что после “прилета” в Кропивницком его младший сын начал заикаться. Именно тогда артист с супругой Снежаной принял решение выехать за границу.
Фото: Сергей Бабкин