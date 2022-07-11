Музикант Сергій Бабкін виконав разом із молодшим сином Єлисеєм культовий трек російсько-української війни.
В Instagram музикант показав, як він із трирічним хлопчиком співає Ой у лузі червона калина. Спочатку Єлисей самостійно виконує композицію під біт батька, далі до нього приєднується музикант.
– У ЄС ця пісня зараз намбер ван! Завжди та скрізь, з перервами на сон. Наше майбутнє в надійних руках! Слава ЗСУ, – підписав відео Бабкін.
Шанувальники оцінили музичні здібності Сергія та його сина, а також зазначили, що відео вийшло дуже милим.
- Слава Україні, хлопці! Добре співаєте!
- Бабкіни!
- Ви найкращі!
- Розумнички! Дуже мило!
- Які красиві! – пишуть у коментарях під відео.
Раніше виконанням пісні Ой у лузі червона калина зворушила донька ведучого Андрія Бєднякова. Шоумен показав відео, на якому шестирічна Ксюша підспівує композиції Pink Floyd разом із Андрієм Хливнюком.
Фото: Сергій Бабкін