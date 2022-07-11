Музикант Сергій Бабкін виконав разом із молодшим сином Єлисеєм культовий трек російсько-української війни.

В Instagram музикант показав, як він із трирічним хлопчиком співає Ой у лузі червона калина. Спочатку Єлисей самостійно виконує композицію під біт батька, далі до нього приєднується музикант.

– У ЄС ця пісня зараз намбер ван! Завжди та скрізь, з перервами на сон. Наше майбутнє в надійних руках! Слава ЗСУ, – підписав відео Бабкін.

Шанувальники оцінили музичні здібності Сергія та його сина, а також зазначили, що відео вийшло дуже милим.

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Слава Україні, хлопці! Добре співаєте!

Бабкіни!

Ви найкращі!

Розумнички! Дуже мило!

Які красиві! – пишуть у коментарях під відео.

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Раніше виконанням пісні Ой у лузі червона калина зворушила донька ведучого Андрія Бєднякова. Шоумен показав відео, на якому шестирічна Ксюша підспівує композиції Pink Floyd разом із Андрієм Хливнюком.

Фото: Сергій Бабкін