Український артист Сергій Бабкін розповів, як його родина опинилася у Німеччині після початку повномасштабної війни.

За словами співака, 24 лютого він та його сім’я прокинулися від вибухів у Харкові. Спочатку вони не хотіли виїжджати за кордон, тому вирушили в Дніпро до рідних.

– Там були понад два тижні, поки вперше не прилетіло туди. Тоді ми вирішили їхати далі — на Волинь. Коли ми зупинились у Кропивницькому, о п’ятій ранку біля нашого готелю вибухнуло так сильно, що ми зрозуміли, що треба їхати якомога ближче до кордону. Ми поїхали в напрямку на Молдову. Довго не зупинялись, але могли бути в дорозі максимум дев’ять годин, бо в нас троє дітей, троє котів, бабусі. Перша зупинка була в Румунії, – розповів Бабкін.

Бабкін зізнався, що після “прильоту” у Кропивницькому його наймолодший син почав заїкатись, а оговтався лише через два тижні.

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– Там наш старшенький син заплакав, обійняв нас і сказав, що дуже вдячний, що більше не чутиме вибухів. Потім ми їхали через Угорщину, Австрію. Ми просто їхали. Я зрозумів, що рухаємось у напрямку Німеччини. Ми багато разів уже там були, там у нас є друзі. Коли ми були ще в Угорщині, то Сніжана подзвонила нашій добрій знайомій. Вона нам сказала, що буквально хвилину до нашого дзвінка розмовляла з німцем, який пропонував українцям свою трикімнатну квартиру, – розповів артист.

Виконавець додав, що разом з ними жили 16 людей, які теж приїхали із Харкова. А через деякий час хазяїн допоміг знайти інші квартири всім українцям.