Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що наїла зайвих два кілограми під час новорічних свят. Тепер артистка дотримуватиметься правильного харчування.

Своє одкровення Анна доповнила відвертим фото, на якому постала оголеною, прикрившись одним лише пледом. Також Саліванчук сказала, що не зупиняла заняття спортом на час свят.

– Але чому ми дівчата такі дивні. Спочатку наїмо за сім днів, потім місяць боремося з цим. Чому ми не можемо завжди триматися. Звичайно, є супер-відьми, вони завжди в одній вазі, але я вважаю, що їм просто пощастило з генетикою, і вони апріорі не гладшають чи не кайфують від смаколиків, – написала Анна в Instagram.

Саліванчук зізналася, що любить побалувати себе ласощами, особливо коли їй сумно чи вона втомлюється.

– Не завжди можна стежити за розміром порції. Смачне можна їсти завжди, головне – трохи та п’ять разів на день, – підсумувала Анна.

Більшість підписників підтримали Анну, похваливши її фігуру.

Еталон жіночності.

Навіть у халат не влізла? Тільки в плед?

Дуже чудова. Фігура як окремий вид мистецтва.

У вас чудова фігура.

Афродіта, – пишуть у коментарях Саліванчук.

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