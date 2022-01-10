Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что наела лишних два килограмма во время новогодних праздников. Теперь артистка будет придерживаться правильного питания.

Свое откровение Анна дополнила откровенным фото, на котором предстала обнаженной, прикрывшись одним лишь пледом. Также Саливанчук сказала, что не останавливала занятия спортом на время праздников.

— Но почему мы девушки такие странные. Сначала наедим за семь дней, потом месяц боремся с этим. Почему мы не можем держаться всегда. Конечно, есть супер-ведьмы, они всегда в одном весе, но я считаю, что им просто повезло с генетикой, и они априори не поправляются или не кайфуют от вкусняшек, — написала Анна в Instagram.

Саливанчук призналась, что любит побаловать себя вкусняшками, особенно когда ей грустно или она устает.

— Не всегда можно уследить за размером порции. Вкусное можно есть всегда, главное — по чуть-чуть и пять раз в день, — подытожила Анна.

Большинство подписчиков поддержали Анну, похвалив ее фигуру.

Эталон женственности.

Даже в халат не влезла? Только в плед?

Очень прекрасная. Фигура как отдельный вид искусства.

У вас прекрасная фигура.

Афродита, — пишут в комментариях Саливанчук.

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