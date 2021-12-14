Зірки шоу-бізнесу завжди мають виглядати ідеально, оскільки вони перебувають у центрі уваги і за ними стежить багатомільйонна публіка. Насамперед шанувальники звертають увагу на фігуру. Варто злегка погладшати, як злі коментатори починають це обговорювати.

У гонитві за ідеальним тілом селебриті відвідують спортивні зали, складають раціон правильного харчування, відмовляються від шкідливих звичок і навіть лягають під ніж хірурга. Хтось худне, а хтось, навпаки, набирає вагу. Факти ICTV вирішили згадати топ перетворень зірок у 2021 році.

Олександра Зарицька

Солістці гурту Kazka вдалося схуднути на 20 кілограмів. Так, у грудні Олександра оприлюднила знімки у купальнику, тим самим продемонструвавши свою підтягнуту фігуру.

Справа в тому, що Зарицька брала участь у танцювальному шоу, яке забирає багато сил та енергії. З початку та до закінчення проекту артистці вдалося скинути 20 кілограмів, що дуже суттєво.

Яка вага у знаменитості наразі – невідомо, проте в одному з інтерв’ю вона говорила, що для комфортного самопочуття їй потрібно 80 кілограмів.

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Нещодавно здивував своїм зовнішнім виглядом і Андрій Данилко. Артист опублікував фотографію, на якій позує разом із латвійською співачкою Лаймою Вайкуле, проте користувачі мережі звернули увагу не на це, а на те, що Данилко помітно пострункішав.

Не дивлячись на проблеми зі здоров’ям – збився біоритм і переплутався день із ніччю, зовнішній вигляд Андрія показує, що він впорався з проблемою.

Олена Мозгова

Продюсер Олена Мозгова схудла в 2021 році на 20 кілограмів, проте зазначила, що це не кінцевий результат.

Скинути зайву вагу Олені допомогли правильне харчування та мінімальне навантаження, до спортивної зали продюсер не ходила.

До схуднення вага Мозгової становила 86 кілограмів. Спочатку вона планувала скинути 15 кілограмів.

Джамала

Активно худнути в 2021 році почала співачка Джамала. Так, в Instagram артистка часто ділилася своїм раціоном харчування і не дарма. Ще в січні Джамала важила 69 кілограмів, а вже у березні – 63 кілограми.

Загалом Джамала планувала скинути 10 кілограмів. Очевидно, що їй це вдалося. Артистка виглядає струнко та підтягнуто.

Тайра Бенкс

Американська супермодель та акторка Тайра Бенкс у 2021 році вразила своїх шанувальників, проте не схудненням, а набором ваги.

48-річна жінка неодноразово говорила, що їй важко тримати себе у стандартних модельних рамках. Очевидно, що Тайра рада ері бодіпозитиву та із задоволенням демонструє своє нове тіло.

Марк Волберг

Американський актор Марк Волберг із ідеальним тілом неабияк здивував своїм перетворенням навесні. Справа в тому, що чоловік стрімко погладшав для нової ролі. За його словами, йому знадобилося три тижні.

Однак у такій формі Марк пробув недовго і невдовзі взявся за повернення колишнього тіла, що йому, без сумніву, вдалося. Волберг проводить багато часу за заняттями у спортивному залі.

Селена Гомес

Американська співачка Селена Гомес теж піднабрала, проте на фото зірки, які вона публікує в Instagram, цього не помітно, чого не скажеш про відео.

Очевидно, що артистка, яка завжди мала бездоганний вигляд, потрапила в історію із зайвою вагою не з власної волі. Селена не перший рік бореться із проблемами, пов’язаними зі здоров’ям. Їй навіть знадобилося пересадження нирки.

Крім того, вона страждала депресією на тлі невдач в особистому житті.