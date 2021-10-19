У піжамі і з тортом: Леся Нікітюк святкує день народження

Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк святкує день народження. Сьогодні, 19 жовтня, артистці виповнилося 34 роки, на честь чого вона поділилася святковими фото.

Леся опублікувала серію знімків із тортом і кульками. В кадрі телеведуча постала в піжамі від Victoria’s Secret. Її волосся зібране в пучок, а на обличчі нюдовий макіяж. Образ Нікітюк доповнила ніжним перловим намистом.

– А у зірочки сьогодні день народження. Я б хотіла, щоб сьогодні всі бажання, які ви мені напишите та скажете – здійснилися… Всіх люблю, – написала вона в Instagram.

Артистку в коментарях привітало вже чимало зірок шоу-бізнесу, серед яких телеведучий Андрій Бедняков, журналіст Дмитро Гордон, співачка Юлія Саніна, виконавець Олександр Пономарьов, акторка Наталка Денисенко та інші.

Шанувальники Лесі також почали її вітати, залишивши безліч теплих коментарів, однак не обійшлося і без жартів.

З днем народження, наша улюблена зірочка!

Любові божевільної! І щоб у наступному сезоні Холостячки головною героїнею була ти!

Вітаємо, ти чудова!

Чоловіка тобі і діточок.

Зі святом, леді Л.

Нехай принц прискаче на коні!

Леся, бажаю, щоб фотографи ніколи не обрізали ваші розкішні довгі ноги! – Пишуть у коментарях Нікітюк.

Нещодавно Леся Нікітюк спантеличила шанувальників зміною іміджу. Зірка з’явилася з довгими хвилястими рожевими волоссям. Користувачі мережі оцінили образ, зазначивши, що телеведуча схожа на Барбі.