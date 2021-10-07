Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк спантеличила шанувальників зміною іміджу. Зірка з’явилася в абсолютно незвичному для себе образі.
Леся опублікувала серію знімків, зроблених у нічний час. У кадрі зірка постала у шкіряній сорочці з пояском на талії і чорних лосинах. Однак здивувало шанувальників інше – зачіска.
Так, Нікітюк з’явилася з довгими хвилястим волоссям рожевого кольору. Образ телеведуча доповнила нюдовим макіяжем із акцентом на очі.
– Я тут трохи випала з Instagram… Усіх люблю, скоро повернуся, – написала вона під публікацією.
Підписники оцінили новий образ зірки та засипали її коментарями. Деякі порівняли Лесю з лялькою Барбі, а також американською зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.
- Кім, це ти?
- Ти ніби Барбі.
- Тобі так прикольно.
- Рожевий колір волосся дуже личить.
- Крута.
- Лесю, ти ніби русалка.
- Це ж треба, щоб рожеве волосся так пасувало до обличчя.
- Рожева пантера!
- Маєш казковий вигляд. – Пишуть користувачі мережі.
Раніше телеведуча вже приміряла на собі новий образ. Так, Леся Нікітюк постала з чорним каре і в латексній сукні. Тоді підписники зазначили, що артистці дуже йде чорний колір волосся. Деякі і зовсім порівняли образ зірки з Maruv.