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Рожева пантера: Леся Нікітюк спантеличила шанувальників зміною іміджу

7 Жовтня 2021, 10:45 Каріна Зуєва
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк спантеличила шанувальників зміною іміджу. Зірка з’явилася в абсолютно незвичному для себе образі.

Леся опублікувала серію знімків, зроблених у нічний час. У кадрі зірка постала у шкіряній сорочці з пояском на талії і чорних лосинах. Однак здивувало шанувальників інше – зачіска.

Так, Нікітюк з’явилася з довгими хвилястим волоссям рожевого кольору. Образ телеведуча доповнила нюдовим макіяжем із акцентом на очі.

– Я тут трохи випала з Instagram… Усіх люблю, скоро повернуся, – написала вона під публікацією.

Підписники оцінили новий образ зірки та засипали її коментарями. Деякі порівняли Лесю з лялькою Барбі, а також американською зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

  • Кім, це ти?
  • Ти ніби Барбі.
  • Тобі так прикольно.
  • Рожевий колір волосся дуже личить.
  • Крута.
  • Лесю, ти ніби русалка.
  • Це ж треба, щоб рожеве волосся так пасувало до обличчя.
  • Рожева пантера!
  • Маєш казковий вигляд. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше телеведуча вже приміряла на собі новий образ. Так, Леся Нікітюк постала з чорним каре і в латексній сукні. Тоді підписники зазначили, що артистці дуже йде чорний колір волосся. Деякі і зовсім порівняли образ зірки з Maruv.

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