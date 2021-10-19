В пижаме и с тортом: Леся Никитюк празднует день рождения

Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк празднует день рождения. Сегодня, 19 октября, артистке исполнилось 34 года, в честь чего она поделилась праздничными фото.

Леся опубликовала серию снимков с тортом и шарами. В кадре телеведущая предстала в пижаме от Victoria’s Secret. Ее волосы собраны в пучок, а на лице нюдовый макияж. Образ Никитюк дополнила нежным жемчужным ожерельем.

— А у звездочки сегодня день рождения. Я бы хотела, чтобы сегодня все желания, которые вы мне напишите и скажете — осуществились… Всех люблю, — написала она в Instagram.

Артистку в комментариях поздравило уже немало звезд шоу-бизнеса, среди которых телеведущий Андрей Бедняков, журналист Дмитрий Гордон, певица Юлия Санина, исполнитель Александр Пономарев, актриса Наталья Денисенко и другие.

Поклонники Леси также принялись ее поздравлять, оставив множество теплых комментариев, однако не обошлось и без шуток.

С днем рождения, наша любимая звездочка!

Любви безумной! И чтобы в следующем сезоне Холостячки главной героиней была ты!

Поздравляем, ты прекрасна!

Мужа тебе и детишек.

С праздником, леди Л.

Пусть принц прискачет на коне!

Леся, желаю, чтобы фотографы никогда не обрезали ваши роскошные длинные ноги! — Пишут в комментариях Никитюк.

Недавно Леся Никитюк озадачила поклонников сменой имиджа. Звезда предстала с длинными волнистыми розовыми волосами. Пользователи сети оценили образ, отметив, что телеведущая похожа на Барби.