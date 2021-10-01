Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвала топ пісень зі свого плейлиста.

Серед добірки зірки перше місце посіла пісня українського співака Wellboy – Гуси.

– Wellboy – Гуси, Wellboy – Гуси remix, Wellboy – Гуси радіо Active, Wellboy – Гуси кавер-версія, – сміючись, сказала Леся.

Далі зірка виділила пісню виконавця Monolink – Return to oz (Arbat remix). У плейлист Лесі Нікітюк увійшов і трек Тіни Кароль – Твої гріхи.

Також телеведучій подобаються сингли Dua Lipa – Love Again, Monatik – Зажигать, Джамала – Ми, Оля Полякова – Взрослая девочка.

Згадала жартома Леся й Машу Єфросиніну, однак зазначила, що та не співає.

Серед пісень, які слухає Никитюк, також треки Аліни Паш – Bitanga, Джері Голлівелл – It’s Raining Men, Лани Дель Рей – High By The Beach і Go-A – Шум.

– Я люблю різну музику та ціную українських артистів. Також дізнаюся першою про всі новинки й одразу вивчаю за кілька прослуховувань тексти пісень, які потім співаю в автівці. Дуже люблю співати в автомобілі та відчувати себе співачкою. Може, я нею і стану, як знати, – зауважила Леся.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вразила шанувальників своєю фігурою.

Телеведуча опублікувала серію чорно-білих знімків, на який постала на тлі океану, позуючи в роздільному купальнику. Підписники зазначили, що Леся має чудовий вигляд, і засипали її компліментами.