Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський, який зараз перебуває на передовій, порадував шанувальників новою піснею.
В Instagram музикант оприлюднив відео, на якому виконав композицію про волонтерів. Артист зазначив, що написав текст давно, а ось записати пісню йому вдалося на службі в перервах між обстрілами.
– Написав пісню, яку не встиг записати. Щоб, якщо що, хороша пісня не пропала, записав на телефон. А потім і у студії зробимо. Дякуємо нашим волонтерам за тяжку невтомну працю та підтримку! Цінуємо, – зазначив Положинський.
Шанувальники творчості Олександра оцінили його нову роботу.
- Пишаюся! Бережи себе!
- Сашко Положинський – справжній український чоловік. Завжди у справі та при справі! Супер.
- Що може бути чесніше: пісня для волонтерів від бійця ЗСУ. Слава Україні!
- Пишаюсь, що багато років слухаю вас. Дуже дякую за ваш талант!
- Неймовірно потужно, вражаюче та сильно! Слава Україні! Бережи себе, будь ласка! – пишуть у коментарях артиста.
15 лютого стало відомо, що Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Наразі він стрілець 47 окремого батальйону.
Фото: Олександр Положинський