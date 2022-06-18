Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський, який зараз перебуває на передовій, порадував шанувальників новою піснею.

В Instagram музикант оприлюднив відео, на якому виконав композицію про волонтерів. Артист зазначив, що написав текст давно, а ось записати пісню йому вдалося на службі в перервах між обстрілами.

– Написав пісню, яку не встиг записати. Щоб, якщо що, хороша пісня не пропала, записав на телефон. А потім і у студії зробимо. Дякуємо нашим волонтерам за тяжку невтомну працю та підтримку! Цінуємо, – зазначив Положинський.

Шанувальники творчості Олександра оцінили його нову роботу.

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Пишаюся! Бережи себе!

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Що може бути чесніше: пісня для волонтерів від бійця ЗСУ. Слава Україні!

Пишаюсь, що багато років слухаю вас. Дуже дякую за ваш талант!

Неймовірно потужно, вражаюче та сильно! Слава Україні! Бережи себе, будь ласка! – пишуть у коментарях артиста.

15 лютого стало відомо, що Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Наразі він стрілець 47 окремого батальйону.

Фото: Олександр Положинський