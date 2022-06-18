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В перерывах между обстрелами: Положинский записал песню для волонтеров

18 июня 2022, 12:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В перерывах между обстрелами: Положинский записал песню для волонтеров

Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский, который сейчас находится на передовой, порадовал поклонников новой песней.

В Instagram музыкант обнародовал видео, на котором исполнил композицию про волонтеров. Артист отметил, написал текст давно, а вот записать песню ему удалось на службе в перерывах между обстрелами.

— Написал песню, которую не успел записать. Чтобы, если что, хорошая песня не пропала, записал на телефон. А потом и в студии сделаем. Благодарим наших волонтеров за тяжелый неутомимый труд и поддержку! Ценим, — отметил Положинский.

Поклонники творчества Александра оценили его новую работу.

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  • Горжусь! Береги себя!
  • Саша Положинский – настоящий украинский мужчина. Всегда по делу и при деле! Супер.
  • Что может быть честнее: песня для волонтеров от бойца ВСУ. Слава Украине!
  • Горжусь, что много лет слушаю вас.  Большое спасибо за ваш талант!
  • Невероятно мощно, впечатляюще и сильно! Слава Украине! Береги себя, пожалуйста! — Пишут в комментариях артиста.

15 февраля стало известно, что Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. Сейчас он стрелок 47-го отдельного батальона.

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Фото: Александр Положинский

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Волонтери Олександр Положинський Песня
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