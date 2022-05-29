Олександр Положинський, якому 28 травня виповнилося 50 років, зворушив мережу емоційним дописом у Facebook.

– 50 – це багато. 50 – це достобіса. Це пів століття. Це два покоління. Багатьох моїх однолітків уже немає. Багато прекрасних людей до 50 не дотягнули, не дожили. А я дожив. Так в мене склалося. І я маю стійкий намір жити далі.

50 – це дуже мало. Ще стільки не зробив, не досяг, не здійснив. Не створив. Не отримав. Не віддав.

В мене багато планів – життєвих і творчих. В мене багато бажань і мрій. А от скільки в мене років лишилося – того я не знаю. Скільки вийде. Може років. А може місяців. Чи днів. Чи навіть – чого би, правду кажучи, не хотілося – годин.

Зараз дивляться

Зозуля позавчора накувала мені ще 36 років. Я не дуже, м‘яко кажучи, вірю в ці зозулясті прогнози, але тепер маю змогу перевірити. Якщо колись мені виповниться 86, значить тема працює. Але, хоч я ще ніби дуже молодець, вже проявляються певні вікові проблеми зі здоров‘ям. Але в країні велика війна.

Мені 50. І я – солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. В мене є форма і автомат. В мене є командири і товариші по зброї. В мене є багато нових обов’язків і трошки менше колишніх прав. Поки що я не дуже хороший солдат, але щодня я стараюся стати кращим. І стану. Можливо, навіть офіцером. Колись. Як мріяв колись.

Я далеко від рідних та друзів. Тому все ближчими стають мені люди, яких я два тижні тому й знати не знав. Але до мене має приїхати сьогодні один друг і ми, сподіваюся, разом з ним заграємо гарний концерт для тих, декому з яких ще, можливо, доведеться стати моїми друзями.

В мене були хороші 50 років життя. Насичені, яскраві, емоційні, плідні. Хай і далі будуть не гірші. Святкування буде зовсім не таким, якого мені хотілося і яке колись планувалося. Але це не головне. Головне – Перемога і Мир після неї, – зауважив Положинський.

За словами музиканта, у нього “кріпатура у всьому тілі, а в душі біль за втратами і руйнуваннями”.