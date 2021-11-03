У Панамі під час тематичної вечірки Гра в кальмара загинули п’ятеро людей

У Панамі загинули п’ятеро людей під час тематичної вечірки у стилі південнокорейського серіалу Гра в кальмара.

Інцидент стався в одному з клубів Санта-Ани, де на той момент відбувалася тематична вечірка. За інформацією поліції, п’ятьох учасників вечірки було вбито і семеро поранено в результаті стрілянини, влаштованої членами ворогуючих банд.

– Після того, як почалася стрілянина, нападник загинув разом із чотирма іншими людьми, – заявили поліцейські.

Крім цього, в поліції також уточнили, що в ході спецоперації вдалося затримати двох людей, які, ймовірно, пов’язані зі стріляниною.

Криптовалюта Squid, яку створили на тлі популярності серіалу Гра в кальмара виявилася аферою. Мільйони доларів, які інвестори вклали у цифрову валюту, безслідно зникли.

Криптовалюта з’явилася на біржі за ціною від одного центу за токен, і за останні дні в Squid вклалося багато інвесторів завдяки своїй популярності. За даними криптовалютної біржі Pancakeswap, 1 листопада валюта помітно зросла в ціні — до $38.

Джерело: La Razon