Криптовалюта Squid, яку створили на тлі популярності серіалу Гра в кальмара виявилася аферою. Мільйони доларів, які інвестори вклали у цифрову валюту, безслідно зникли.

Криптовалюта з’явилася на біржі за ціною від одного центу за токен, і за останні дні в Squid вклалося багато інвесторів завдяки своїй популярності. За даними криптовалютної біржі Pancakeswap, 1 листопада валюта помітно зросла в ціні — до $38.

Після цього Squid подорожчав до $628, а потім і до $2 856. Після цього ціна знизилася до $0,0007.

Один з інвесторів, 30-річний Джон Лі з Маніли заявив, що “інстинктивно” витратив $1 тис. на токени Squid, оскільки думав, що монета авторизована Netflix.

Причини краху Squid поки що не зрозумілі. Найімовірніше, шахраї перевели активи на реальні гроші, а потім зникли, через що вартість валюти різко впала.

Соціальні мережі Squid і сайт виявилися недоступними, а творці валюти заявили в Telegram, що припиняють свою роботу через постійні атаки шахраїв.

За даними Gizmodo, засновники валюти привласнили близько $3,3 млн.

Нагадаємо, що криптовалюту Squid зареєстрували 20 жовтня. Вона показала сенсаційний зліт одразу після запуску. Тоді всі монети розкупили за першу секунду.