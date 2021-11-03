В Панаме во время тематической вечеринки Игра в кальмара погибли пять человек

В Панаме погибли пять человек во время тематической вечеринки в стиле южнокорейского сериала Игра в кальмара.

Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны, где на тот момент проходила тематическая вечеринка. По информации полиции, пять участников вечеринки были убиты и семь ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд.

— После того, как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми, — заявили полицейские.

Кроме этого, в полиции также уточнили, что в ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных со стрельбой.

Криптовалюта Squid, которую создали на фоне популярности сериала Игра в кальмара оказалась аферой. Миллионы долларов, которые инвесторы вложили в цифровую валюту бесследно исчезли.

Криптовалюта появилась на бирже по цене от одного цента за токен, и за последние дни в Squid вложилось очень много инвесторов благодаря своей популярности. По данным криптовалютной биржи Pancakeswap, 1 ноября валюта заметно выросла в цене — до $38.

Источник: La Razon