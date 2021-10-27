Стрімінговий сервіс Netflix вже у листопаді покаже новий південнокорейський серіал Поклик пекла (Hellbound).

У мережі з’явився трейлер нового серіалу. Користувачі відразу почали писати, що Netflix зараз спробує повторити дивовижний успіх Гри в кальмарі.

Режисером серіалу виступив Йон Сан Хо. Глядачам покажуть світ, охоплений надприродним явищем, де з’являються виконавці з пекла. Ці посланці якимось чином каратимуть людей за їхні гріхи та слабкості. Після цього серед хаосу з’являється нова релігійна група під назвою Нова Істина. Події розгортаються у Сеулі (Корея). Серіал знятий за мотивами однойменного вебтуну (південнокорейський аналог коміксів). До речі, творці вебтуну також працювали і над серіалом Поклик пекла.

Критики вже зійшлися на тому, що це буде найстрашніший серіал, знятий за мотивами вебтуну.

Прем’єра Hellbound відбудеться на Netflix 19 листопада 2021 року.

Гра в кальмара – що відомо про серіал

Стримінговий сервіс Netflix презентував південнокорейський серіал Гра в кальмара 17 вересня. Проект спочатку пройшов непоміченим. Однак через три тижні про нього не говорить тільки ледачий. Серіал вже встиг отримати найбільшу кількість переглядів серед релізів Netflix у 90 країнах.

У серіалі знедолені невдахи заради грошей погоджуються на гру у виживання. Учасники гри мають виконувати різні завдання, а тих, хто програв, просто вбивають.