В преддверии премьеры нового сезона культового сериала Секс в большом городе (And Just Like That) сервис аренды жилья Airbnb воспроизвел интерьер квартиры Керри Брэдшоу.

По случаю 23-летия сериала все желающие смогут забронировать апартаменты на одну из предложенных ночей – 12 или 13 ноября. Цена аренды – $23 за ночь.

Квартира расположена не на Манхэттене, как в оригинальной истории, а в другом районе Нью-Йорка – Челси.

В двухэтажных апартаментах есть все знаковые атрибуты дома главной героини. Особого внимания стоит легендарная гардеробная, набитая самыми знаковыми аксессуарами и обувью Керри Брэдшоу.

На первом этаже расположена гостиная и кухня, на втором – личная комната главной героини. В ней есть ванная комната, уголок для чтения с кожаным креслом и терраса с видом на парк.

Также в квартире есть набор для изготовления любимого коктейля Брэдшоу Космополитен, копия рабочего ноутбука Apple 90-х годов, беспроводной телефон и подвеска с именем Керри.

Напомним, что продолжение культового сериала Секс и город зрители увидят уже в декабре. Лента будет насчитывать 10 серий, продолжительность каждой – 30 минут.

Действия в ленте будут разворачиваться спустя 20 лет после окончания оригинального шоу. В сериале появятся три главных героини – Керри Брэдшоу, Миранда Гоббс и Шарлотта Йорк. Первый тизер Секса в большом городе – смотрите на Фактах ICTV.