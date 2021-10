Стрімінговий сервіс HBO Max повідомив, що продовження культового серіалу Секс і місто глядачі побачать у грудні 2021 року. Однак точна дата прем’єри поки не озвучується. Новий серіал отримав назву І просто так (And Just Like That).

Також сервіс HBO Max показав невеликий тизер з фрагментами бекстейджа, на якому виконавиця головної ролі Сара Джесіка Паркер вітає глядачів у Нью-Йорку.

Серіал І просто так буде складатися з 10 серій по 30 хвилин.

Про те, що почалася робота над продовженням серіалу Секс і місто стало відомо у січні 2021 року. У серіалі з’являться три героїні – Керрі Бредшоу, Міранда Хоббс і Шарлотта Йорк (Саманти Джонс серед персонажів немає). Згідно із сюжетом, дії будуть розгортатися через 20 років після подій оригінального серіалу. Кожна актриса отримає по $1 млн за серію.

Для стрімінгового сервісу HBO Max цей серіал має стратегічне значення, бо він покликаний значно розширити їхню аудиторію.

Перший тизер продовження серіалу Секс і місто

У вересні HBO Max оприлюднив перший тизер нового сезону культового серіалу Секс і місто. Після того як Кім Кеттролл, яка грала Саманту Джонс, відмовилася від зйомок у проекті, на заміну їй прийшла інша акторка і нова героїня. Знамениту трійку доповнила 50-річна Ніколь Арі Паркер. Вона зіграла роль Лізи Тодд Векслер – мами трьох дітей і режисера документальних фільмів.

Прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород.