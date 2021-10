Незважаючи на те, що прем’єра продовження популярного серіалу Секс і місто (And Just Like That …) вже близько, зйомки досі тривають. Крім того, в мережі й далі з’являються фото з них.

Так, головну героїню Керрі Бредшоу сфотографували під час поцілунку з чоловіком у Нью-Йорку, що цікаво – це не Містер Біг. Також у кадрі новий коханий злегка обіймає Керрі.

Незнайомця зіграв зірка серіалу Ищейка Джон Тенні. Роль якого персонажа йому дісталася та як він з’явився в серіалі, а також головне питання – куди подівся Містер Біг, шанувальники дізнаються вже під час прем’єри.

Не всі користувачі мережі задоволені тим, що знімки зринають в інтернеті. Деякі зазначають, що проти спойлерів, оскільки тоді сюжет втрачає всю інтригу.

Продовження культового серіалу глядачі побачать вже цієї зими – в грудні. Однак точну дату прем’єри поки що не оголосили. Новий серіал отримав назву And Just Like That, що в перекладі І просто так. У ньому з’являться три героїні – Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс і Шарлотта Йорк.

Серіал налічуватиме 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Дії в стрічці будуть розгортатися через 20 років після подій оригінального серіалу. Тизер І просто так – дивіться на Фактах ICTV.