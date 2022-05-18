Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, чому його кума, співачка Світлана Лобода мовчала про напад Росії у перші дні війни.

За його словами, зараз артистка дуже допомагає Україні та має чітку позицію щодо повномасштабного вторгнення військ РФ. А в перші дні вона мовчала заради своєї безпеки, оскільки саме тоді Лобода виїжджала з Росії.

– У перші дні вона виїжджала з Росії. Наскільки розумію, через це вона не могла сказати, тому що була загроза і її життю, і життю її родини. Мені здається, зараз у Лободи є однозначна позиція. І я радію, що вона її відверто озвучила. Думаю, навряд чи вона колись буде виступати в Росії. Думаю, це їй тільки на краще буде, – сказав він.

Також Анатолій Анатоліч зізнався, що йому писала російська телеведуча Ксенія Собчак. Вона відреагувала на відео, яке він зняв про її інтерв’ю з Поляковою.

За словами Анатоліча, під час діаголу він пояснив Собчак, чому вважає її пропагандисткою.

– Вночі лежу, відкриваю Instagram і бачу чотири голосових повідомлення від Ксенії Собчак. Це була суперечка, Ксенія Собчак пояснювала свою позицію, чому вона так доносить інформацію. Я їй пояснював, чому вважаю її пропагандисткою. Такий у нас був з нею діалог, він, в принципі, нічим не закінчився. Це було нормальне культурне спілкування, ми одне одного не ображали. Але, скажімо так, я все одно з тезами Ксенії не погодився, а вона не погодилася зі мною, – розповів Анатоліч.

Нагадаємо, що Світлана Лобода визнала напад РФ на Україну лише через місяць війни. Вона записала відеозвернення до українського народу, а також почала публікувати в мережі інформацію про те, як і чим допомагає Україні.

Світлана є хрещеною матір’ю старшої доньки Анатолія Анатоліча та його дружини Юлії Бойко Аліси, яка народилася у 2011 році.