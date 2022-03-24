Місяць потому: Лобода таки назвала винуватців війни в Україні

Популярна співачка Світлана Лобода довгі роки будувала кар’єру цілеспрямовано в РФ. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка висловлювалася із закликами про зупинення війни, ділилася з результатами обстрілу.

Через деякий час вона заявила, що війна застала її за кордоном, де вона зараз допомагає українським біженцям. Однак у своїй риториці вона щоразу забувала називати речі своїми іменами: Росія вторглася в Україну, Володимир Путін – диктатор, який повів свої війська на територію нашої країни. Чому це важливо? Більшість РФ сидить у інформаційному вакуумі, а у Лободи близько 10 млн підписників, більшість із Росії.

Проте місяць потому Світлана Лобода таки назвала речі своїми іменами.

– Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово війна увійшло у наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць як російські війська вторглися на територію України, – заявила артистка.

Вона перерахувала ті страшні моменти, із якими українцям доводиться жити щодня.

– Тисячі вбитих, ні в чому безневинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій у жанрі антиутопії – це реальність, з якою неможливо змиритися, – заявила Лобода.

На додаток, вона висловила гордість та повагу щодо українського народу, і зокрема наших воїнів, які захищають країну.

– Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламає жодна армія у світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі! – додала співачка.

Світлана Лобода поділилася тим, що частина її сім’ї залишається в Україні.

– Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу та сльози неможливо зупинити, – зазначила артистка.

Крім того, Лобода написала вірш про війну в Україні.