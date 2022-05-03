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Це лицемірство: Ольга Полякова про Світлану Лободу та Філіпа Кіркорова

3 Травня 2022, 20:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Це лицемірство: Ольга Полякова про Світлану Лободу та Філіпа Кіркорова
Джерело: Оля Полякова

Українська співачка Ольга Полякова прокоментувала позицію виконавиці Світлани Лободи, яка тривалий час будувала кар’єру в РФ. Також артистка висловилася і про співака Філіпа Кіркорова.

За словами Полякової, Лобода пізно зрозуміла, що відбувається в Україні, оскільки після 2014 року почала активно розвивати свою кар’єру в Росії.

– Почати писати щось на підтримку України тільки після того, як тебе внесли до списків Росії, це лицемірно… У всякому разі, почала писати і говорити, і то добре, і то дякую, – зазначила Ольга.

Співачка висловилася і про Філіпа Кіркорова, з яким раніше вони добре спілкувалися, зазначивши, що друзі пізнаються в біді.

– Філіп, будучи добре знайомим з моєю сім’єю, дітьми, ми відпочивали разом, спілкувалися, коли почалася війна, він навіть не зателефонував, – наголосила артистка.

Нагадаємо, що в середині березня з’явився список заборонених артистів у РФ. До нього потрапила і Світлана Лобода, яка не одразу назвала речі своїми іменами – РФ напала на Україну.

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Теги
Оля Полякова, Світлана Лобода, Філіп Кіркоров
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