Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, почему его кума, певица Светлана Лобода, молчала о нападении России в первые дни войны.

По его словам, сейчас артистка очень помогает Украине и имеет четкую позицию по поводу полномасштабного вторжения войск РФ. А в первые дни она молчала ради своей безопасности, поскольку именно тогда Лобода выезжала из России.

– В первые дни она выезжала из России. Насколько понимаю, она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи. Мне кажется, сейчас у Лободы есть однозначная позиция. И я радуюсь, что она ее откровенно озвучила. Думаю, вряд ли она когда-нибудь будет выступать в России. Думаю, это ей только к лучшему будет, – сказал он.

Также Анатолий Анатолич признался, что ему писала российская телеведущая Ксения Собчак. Она отреагировала на видео, которое он снял о ее интервью с Поляковой.

По словам Анатолича, в ходе диалога он объяснил Собчак, почему считает ее пропагандисткой.

– Ночью лежу, открываю Instagram и вижу четыре голосовых сообщения от Ксении Собчак. Это был спор, Ксения Собчак объясняла свою позицию, почему она так доносит информацию. Я ей объяснял, почему я считаю ее пропагандисткой. Такой у нас был с ней диалог, он в принципе ничем не закончился. Это было нормальное культурное общение, мы друг друга не обижали. Но, скажем так, я все равно с тезисами Ксении не согласился, а она не согласилась со мной, – рассказал Анатолич.

Напомним, что Светлана Лобода признала нападение РФ на Украину только спустя месяц войны. Она записала видеообращение к украинскому народу, а также начала публиковать в сети информацию о том, как и чем помогает Украине.

Светлана является крестной матерью старшей дочери Анатолия Анатолича и его супруги Юлии Бойко Алисы, родившейся в 2011 году.