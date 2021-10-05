Учасник реаліті СТБ Холостячка 2 Павло Богда просто з побачення зі Златою Огнєвіч в третьому випуску поїхав додому.

Ще під час церемонії троянд Холостячка зазначила, що хотіла б дізнатися більше про професію Павла.

Тому третій випуск стартував саме з побачення Злати з Павлом. Чоловік працює каскадером, тому пара намагалася відтворити трюки для сцен в кіно. Хоч екстрим і зацікавив Злату, але з висоти вона так і не стрибнула.

Другою частиною побачення стала вечеря, під час якої Холостячка поцікавилася у Павла, як він бачить їхнє спільне майбутнє. Він не зміг чітко відповісти на це запитання. Тому Злата вирішила одразу попрощатися з учасником.

У коментарі Фактам ICTV Павло Богда зазначив, що побачення пройшло саме так, як і мало.

– Я не можу сказати, що щось пішло не так. Швидше, щось стало на свої місця, – заявив Богда.

За його словами, Злата Огнєвіч справила на нього величезне враження.

– Вона дуже класна, неймовірна дівчина, чесне слово. Прийшло розуміння того, що у нас могли бути дружні стосунки, вони і є. Але чогось більшого між нами не могло бути. Ми різні, хоча у нас і багато спільних моментів, – наголосив Павло.

Однак у них обох з’явилося розуміння того, що вони перебувають на різних життєвих етапах.

– Рано чи пізно цей діалог відбувся б, і все стало б зрозуміло. Мені особисто вона була цікава як людина, як особистість, як дівчина. Коли я дізнався, що вона буде головною героїнею, то дуже зрадів. У спілкуванні ми знайшли багато спільних моментів, але у нас дуже різні етапи в житті зараз. По-людськи ми одне одному подобаємося, але щодо стосунків – це не те, що я шукав, та й вона теж, – додав Павло Богда.

Павлу 30 років, родом із міста Дніпра. Він – один із небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. На його рахунку відомі кінокартини, в яких він дублював героїв: Кріпосна, Безславні кріпаки, Червоний, Shadow of War 2 (Warner Bros.), Division 2 (Ubisoft) та інші. Уже двічі Павло знімався в Боллівуді.