У п’ятницю, 1 жовтня, у третьому випуску романтичного шоу Холостячка 2 коло претендентів на серце головної героїні Злати Огнєвіч звузилося ще більше.

Хто несподівано покинув проект під час побачення, а для кого в Злати Огнєвіч не залишилось бутоньєрки на церемонії троянд, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Цього тижня Злата Огнєвіч вирішила познайомитися із захопленнями своїх кавалерів.

Побачення з Павлом

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

На перше побачення головна героїня пішла із найбільш ризиковим учасником – 30-річним каскадером Павлом Богдою.

Дівчина політала з ним під стелею за допомогою спеціального обладнання, а потім пішла вечеряти.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Але розмова засмутила холостячку настільки, що вона вирішила попрощатися з учасником одразу. Співачка дійшла висновку, що Павло не готовий до серйозних стосунків, а їхні погляди та плани дуже різняться.

Побачення з Андрієм

Далі ведучий шоу запропонував хлопцям написати Златі послання, в якому сповістити, яким вони бачать побачення із нею.

Зрештою головна героїня вирішила покататись на мотоциклах-ендуро із підприємцем Андрієм Задворним, бізнес якого зосереджений на виготовленні дерев’яних іграшок для дітей.

Дівчина відзначила певні зневажливі нотки в поведінці Андрія. Наприклад, те, що той невдало пожартував, що вона запищала, ніби “курочка”, і не побіг повертати її, коли вона нібито ображена пішла геть.

Під час пікніку на природі пара говорила про життя. Златі сподобалось, що Андрій цього разу мав більше запитань до неї, ніж під час першої вечірки.

У головної героїні були думки про те, щоб дати чоловікові бутоньєрку, але через неприємний післясмак окремих моментів побачення вирішила взяти паузу до церемонії троянд.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Змагання за побачення зі Златою

Далі учасникам довелося пройти випробування, щоб отримати шанс сходити із холостячкою на групове побачення.

Для цього учасників поділили по двоє. Кожна команда повинна була вилізти на стіну за допомогою альпіністського спорядження та зібрати конверти з балами, які траплялися на їхньому шляху.

Побачення мало дістатися тому, у кого балів буде найбільше.

Під час випробування Златі захотілось приєднатись до чоловіків, тому Вінченцо Дулепа вирішив поступитися своїм місцем головній героїні. Таким чином вони разом із його колегою по команді Олегом Плахотнюком вибули із змагання, втративши шанс на позмагатися за побачення.

Далі зробити широкий жест захотів психолог Роман Свечкоренко, віддавши Златі, а відповідно – Вінченцо та Олегу, бо саме з їхнім спорядженням піднімалась героїня, бали, які вони заробили з Богданом Коломейком.

Тож зовсім неочікувано Вінченцо та Олег, по-джентельменськи вибувши зі змагання, стали переможцями й пішли на побачення із Златою.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Несподіване завершення групового побачення

Вінченцо та Олега Злата запросила на рибалку, бо це було її улюбленим заняттям у дитинстві в Криму.

Чоловіки поводились із холостячкою дуже галантно.

Олег, запливши із Златою на середину річки, прочитав їй вірші та подарував їй прикрасу, а Вінченцо усамітнився з нею у білосніжному шатрі.

Коли настав час робити вибір, Злата Огнєвіч вручила бутоньєрку Вінценцо. Розпачу Олега не було меж, але він гідно тримав удар.

Повернувшись до нього, холостячка сказала, що просто не може не дати бутоньєрку і йому. Олег ще потім довго не міг оговтатися від щастя.

Церемонія троянд

Перед третьою церемонією троянд учасники записали для холостячки дотепні відеозвернення, змусивши Злату дзвінко сміятися.

Перш ніж перейти до церемонії, головна героїня поспілкувалася з Максимом Тарапатою. А потім її засипав подарунками Владислав Ясько. Щоб догодити з подарунком, чоловік навіть зателефонував сестрі Злати.

Владислав подарував їй тамагочі, іграшку, популярну в часи дитинства головної героїні, повітряні кульки та іграшковий автомобіль із ляльками.

Перепустки до четвертого випуску у вигляді бутоньєрок отримали Андрій Хветкевич, Роман Свечкоренко, Максим Тарапата, Богдан Коломейко.

Дмитро Шевченко, Васко Младенов, Роман Васильєв отримали від Злати бутоньєрки авансом, тому що вона не відчула їхньої зацікавленості протягом тижня.

Далі настала черга Андрія Задворного почути свій вердикт.

Злата попрощалась із Іллею Закорецьким.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Дівчина зізналась: ніхто більше ніж Ілля не дарував їй стільки віршів, але до нього в неї є лише почуття дружби.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Боротьбу за серце головної героїні в шоу Холостячка далі продовжують 12 учасників.

Максим Тарапата, до слова, вразивши Злату спілкуванням, отримав перевагу: наступного тижня він може приєднатися до будь-якого з побачень холостячки.

Фото: Холостяк&Холостячка