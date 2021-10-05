Участник реалити СТБ Холостячка 2 Павел Богда прямо со свидания со Златой Огневич в третьем выпуске поехал домой.

Еще во время церемонии роз Холостячка отметила, что хотела бы узнать больше о профессии Павла. Поэтому третий выпуск стартовал именно со свидания Златы с Павлом. Мужчина работает каскадером, поэтому пара пыталась воссоздать трюки для сцен в кино. Хоть экстрим и заинтересовал Злату, но с высоты она так и не прыгнула.

Второй частью свидания стал ужин, во время которого Холостячка поинтересовалась у Павла, как он видит их общее будущее. Он не смог четко ответить на этот вопрос. Поэтому Злата приняла решение сразу попрощаться с участником.

В комментарии Фактам ICTV Павел Богда отметил, что свидание прошло именно так, как и должно было.

— Я не могу сказать, что что-то пошло не так. Скорее, что-то стало на свои места, — заявил Богда.

По его словам, Злата Огневич произвела на него огромное впечатление.

— Она очень классная, невероятная девушка, честное слово. Пришло понимание того, что у нас могли быть дружеские отношения, они и есть. Но чего-то большего между нами не могло быть. Так как мы разные, хотя у нас и много общих моментов, — подчеркнул Павел.

Однако у них обоих появилось понимание того, что они пребывают на разных жизненных этапах.

— Рано или поздно этот диалог бы состоялся, и все стало бы понятно. Мне лично она была интересна как человек, как личность, как девушка. Когда я узнал, что она будет главной героиней, то очень обрадовался. В общении мы нашли много общих моментов, но у нас очень разные этапы в жизни сейчас. По-человечески мы друг другу нравимся, но в плане отношений — это не то, что я искал, и она тоже, — добавил Павел Богда.

Павлу 30 лет, родом из города Днепр. Он – один из немногих профессиональных каскадеров-универсалов в Украине. На его счету известные кинокартины, в которых он дублировал героев: Крепостная, Безславні кріпаки, Червоний, Shadow of War 2 (Warner Bros.), Division 2 (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде.