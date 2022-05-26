Американська акторка Шерон Стоун знову підтримала Україну. Зірка з’явилася на Каннському кінофестивалі в костюмі у кольорах прапора нашої країни.

Так, на заході артистка постала перед камерами у брючному костюмі синього кольору. А ось підкладка жакета була жовтого кольору, що Шерон продемонструвала публіці.

На Стоун також була атласна сорочка насиченого синього кольору та туфлі-човники у тон вбранню. Волосся акторка елегантно зачесала.

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Шерон Стоун – не єдина зірка, яка постала на Каннському кінофестивалі в патріотичних кольорах нашої країни. 2022 року червона доріжка рясніє синьо-жовтими вбраннями.

Так, наприклад, британська акторка Тільда Свінтон прийшла на червону доріжку у блакитній сукні, доповнивши образ жовтою сумкою.

Раніше Шерон Стоун запалила свічку на честь українців, чим поділилася у своєму Instagram. У такий спосіб акторка вирішила підтримати громадян нашої країни.

Ба більше, запалюючи свічку у кольорах прапора України, вона наголосила, що зробила це також і на честь президента Володимира Зеленського.

Під відео Стоун лаконічно написала: Мир – це відповідь.