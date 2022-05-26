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В наряде сине-желтого цвета: Шэрон Стоун поддержала Украину на Каннском фестивале

26 мая 2022, 11:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шерон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун вновь поддержала Украину. Звезда появилась на Каннском кинофестивале в костюме в цветах флага нашей страны.

Так, на мероприятии артистка предстала перед камерами в брючном костюме сине цвета. А вот подкладка жакета была желтого цвета, что Шэрон продемонстрировала публике.

На Стоун также была атласная рубашка насыщенного синего цвета и туфли-лодочки в тон наряду. Волосы актриса элегантно зачесала.

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Шэрон Стоун — не единственная звезда, которая предстала на Каннском кинофестивале в патриотических цветах нашей страны. В 2022 году красная дорожка пестрит сине-желтыми нарядами.

Так, например, британская актриса Тильда Свинтон пришла на красную дорожку в голубом платье, дополнив образ желтой сумкой.

Ранее Шэрон Стоун зажгла свечу в честь украинцев, чем поделилась в своем Instagram. Таким образом актриса решила поддержать граждан нашей страны.

Более того, зажигая свечу в цветах флага Украины, она подчеркнула, что сделала это также и в честь президента Владимира Зеленского.

Под видео Стоун лаконично написала: Мир – это ответ.

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Підтримка України, Шерон Стоун
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