Голлівудська акторка Шерон Стоун запалила свічку в кольорах прапора України на підтримку нашого народу.

В Instagram зірка оприлюднила відео, на якому запалюючи свічку зазначила, що робить це на честь українців та президента Володимира Зеленського.

– Ми запалюємо цю свічку на честь українців та присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: Вас так люблять.”Ми шкодуємо про ваші втрати, і ми з вами в наших серцях, – сказала Стоун.

Під відео вона лаконічно написала: Мир – це відповідь.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь цивілізований світ об’єднався довкола нашої країни. Нас підтримують як країни, так і всесвітньо відомі люди, які намагаються допомагати.

Так, наприклад, музичний метал-гурт Metallica розпочав збір $1 млн на допомогу українським біженцям. А британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians. Прибуток від продажу композиції він пожертвує волонтерсько-логістичним центром Help Ukraine Center.