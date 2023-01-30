Нова зачіска – життя з чистого аркуша, саме так вважає багато хто. Хочеш щось змінити, почни з волосся.

Однак не завжди зміна іміджу означає зміну способу життя, іноді це просто дотримання модних тенденцій, оскільки кожна з нас хоче бути в ногу з часом, а зовнішній вигляд волосся – говорить багато про що.

Цього року актуальні стрижки-боб та чубчик, проте багато тенденцій залишаються і з 2022 року, вважають перукарі Ендрю Фіцсімонс, Гленн Елліс та Шон Фірс. Про це пише Bustle. Що, на їхню думку, “носитимуть” модниці цього року і детальніше про трендові зачіски 2023 – в матеріалі.

Зараз дивляться

Стрижка-метелик

Це стрижка 2023 року для тих, хто шукає щось, що не вимагає довгого укладання та поєднання довгих і коротких шарів волосся.

– Це ідеальний легкий багатошаровий вигляд, який працює на всіх текстурах волосся, – каже Ендрю Фіцсімонс.

Багатошарова стрижка

Шари ніколи не вийдуть із моди, а тому спостерігатимемо їх і в 2023 році.

Вони також прості в укладанні, для якого знадобиться тільки мус, щоб надати додатковий об’єм.

Короткий боб

Стрижки-боб загалом будуть популярними в 2023 році. Короткий боб займе центральне місце.

– Мені не тільки подобається той факт, що це чудова стрижка для людей з густим волоссям, але мені подобається, що ви можете укладати її більш довгими шарами, щоб зберегти боб у потрібній довжині та формі, – каже Фіцсімонс.

Стрижка 90-х

Хай живе тенденція краси 90-х. Гленн Елліс передбачає, що розріз середньої довжини процвітатиме в 2023 році.

Щоб додати обсяг, рекомендується використовувати щось на кшталт спрею із сухою текстурою.

Тонкий чубчик

За словами перукаря Тома Сміта, роблячи такий чубчик, він надихається горловиною пляшки – починаючи з тонкого посередині, вигнутого далі та відповідного до лінії вилиць.

Чубчик-шторка

Універсальний і практичний чубчик, який має чудовий вигляд і доповнює багато форм обличчя.

Одна довжина

Якщо ви ніколи не любили шари, то одна довжина безперечно для вас.

Також багато дівчат вже спробували на собі багатошарову зачіску, після якої зазвичай хочуть відростити шевелюру.