Новая прическа — жизнь с чистого листа, именно так считают многие. Хочешь что-то изменить, начни с волос.
Однако не всегда смена имиджа означает смену образа жизни, иногда это просто следование модным тенденциям, поскольку каждая из нас хочет быть в ногу со временем, а внешний вид волос — говорит о многом.
В этом году актуальны стрижки-боб и челка, однако многие тенденции остаются и с 2022 года, считают парикмахеры Эндрю Фицсимонс, Гленн Эллис и Шон Фирс. Об этом пишет Bustle. Что, по их мнению, будут “носить” модницы в этом году и детальнее о трендовых прическах 2023 — в материале.
Стрижка-бабочка
Это стрижка 2023 года для тех, кто ищет что-то не требующее долгой укладки и сочетание длинных и коротких слоев волос.
— Это идеальный легкий многослойный вид, который работает на всех текстурах волос, — говорит Эндрю Фицсимонс.
Многослойная стрижка
Слои никогда не выйдут из моды, а потому наблюдать их будем и в 2023.
Они также просты в укладке, для которой понадобиться только лишь мусс, чтобы придать дополнительный объем.
Короткий боб
Стрижки-боб в целом будут популярными в 2023 году. Короткий боб займет центральное место.
— Мне не только нравится тот факт, что это отличная стрижка для людей с густыми волосами, но мне нравится, что вы можете укладывать ее более длинными слоями, чтобы сохранить боб в нужной длине и форме, — говорит Фицсимонс.
Стрижка 90-х
Да здравствует тенденция красоты 90-х годов. Гленн Эллис предсказывает, что разрез средней длины будет процветать в 2023 году.
Чтобы добавить объем, рекомендуется использовать что-то вроде спрея с сухой текстурой.
Тонкая челка
По словам парикмахера Тома Смита, делая такую челку, он вдохновляется горловиной бутылки — начиная с тонкой посредине, изогнутой дальше и следующей линии скул.
Челка-шторка
Универсальная и практичная челка, которая отлично смотрится и дополняет многие формы лиц.
Одна длина
Если вы никогда не любили слои, то одна длина определенно для вас.
Также многие девушки уже попробовали на себе многослойную прическу, после которой, как правило, хотят отрастить шевелюру.