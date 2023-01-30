Новая прическа — жизнь с чистого листа, именно так считают многие. Хочешь что-то изменить, начни с волос.

Однако не всегда смена имиджа означает смену образа жизни, иногда это просто следование модным тенденциям, поскольку каждая из нас хочет быть в ногу со временем, а внешний вид волос — говорит о многом.

В этом году актуальны стрижки-боб и челка, однако многие тенденции остаются и с 2022 года, считают парикмахеры Эндрю Фицсимонс, Гленн Эллис и Шон Фирс. Об этом пишет Bustle. Что, по их мнению, будут “носить” модницы в этом году и детальнее о трендовых прическах 2023 — в материале.

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