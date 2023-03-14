Навесні особливо хочеться змін, оскільки це пора року, коли все розквітає, природа оживає, а сонечко з кожним днем починає все більше пригрівати. Стосуються зміни і зовнішності, адже з нашого гардеробу зникають шапки, а тому час привести до ладу волосся.

Знаючи сприятливі та несприятливі дні в місяці, знатимете і період, коли варто підстригтися, коли пофарбуватися, а коли кардинально змінити імідж.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на квітень 2023. Він допоможе вам спланувати похід до салону краси.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 квітня

Зростальний Місяць сприяє росту волосся, а отже – сприятливий час для стрижки або підстригання кінчиків.

Астропрогноз на 2 квітня

Добре пройде як стрижка, так і фарбування шевелюри натуральними барвниками. Зачіска цього дня має бути незвичайною та яскравою, яка привертатиме увагу.

Астропрогноз на 3 квітня

Фарбувати волосся в цю дату не варто, а ось стрижка позначиться позитивно. Корені волосся зміцняться, а саме воно почне рости швидше.

Астропрогноз на 4 квітня

Після стрижки волосся почне рости швидше, а укладка збереже форму довше. Вдало пройде завивка і фарбування, а також зафарбовування сивини, тонування.

Астропрогноз на 5 квітня

Місяць усе ще перебуває у фазі зростання, а отже – можна зістригати кінці, але тільки якщо хочете прискорити ріст волосся. Зміцниться і його корені, а загальний зовнішній вигляд стане здоровішим.

Астропрогноз на 6 квітня

У повню краще відмовитися від походу до перукаря, оскільки маніпуляції з волоссям можуть негативно позначитися на самопочутті. Якщо візит до салону було заплановано заздалегідь і його не можна скасувати, віддайте перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 7 квітня

Несприятливий день для стрижки, але не якщо ви запланували кардинальні зміни в житті. Сьогодні можна пофарбувати волосся у світлий відтінок натуральними барвниками.

Астропрогноз на 8 квітня

Стрижка в цю дату посилить вашу харизму і впевненість. Оскільки Місяць спадний, то зістригати кінці потрібно тим, хто хоче уповільнити ріст волосся.

Астропрогноз на 9 квітня

Негативний період для зміни іміджу. Зачіска сьогодні має бути простою, а волосся необхідно якомога частіше розчісувати.

Астропрогноз на 10 квітня

Нова стрижка поліпшить емоційний фон, проте сповільнить ріст шевелюри. Фарбування краще відкласти на більш сприятливий час.

Астропрогноз на 11 квітня

Хороший період для фарбування волосся у світлий тон. Також чудово буде провести живильні та оздоровчі процедури.

Астропрогноз на 12 квітня

Занадто сильно зістригати волосся не варто, оскільки Місяць усе ще перебуває у фазі спадання, яка уповільнює ріст шевелюри.

Астропрогноз на 13 квітня

Несприятливий день для маніпуляцій із волоссям. Віддайте перевагу оздоровчим процедурам, зробіть маски.

Астропрогноз на 14 квітня

Стригти волосся варто, якщо хочете зберегти нову зачіску надовго. Можна пофарбувати шевелюру в темний відтінок натуральними барвниками або оновити свій колір.

Астропрогноз на 15 квітня

Зістригання кінців сповільнить ріст волосся, але зміцнить корені. Фарбування краще відкласти на інший період.

Астропрогноз на 16 квітня

Після походу до перукаря може з’явитися лупа. Фарбування і завивка пройдуть невдало. Вкрай негативний день для маніпуляцій із зовнішністю.

Астропрогноз на 17 квітня

Нейтральний день для стрижки та фарбування. Зачіска має бути красивою, акуратною і лаконічною.

Астропрогноз на 18 квітня

Доречна незначна зміна кольору волосся.

Астропрогноз на 19 квітня

Стрижку і фарбування перенесіть на інший день. Вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури.

Астропрогноз на 20 квітня

Маніпуляція з волоссям у молодик украй небажана. Можливе лише незначне фарбування натуральними барвниками, однак якщо можете почекати – перенесіть на сприятливий період.

Астропрогноз на 21 квітня

Місяць перейшов у фазу зростання, а отже – час іти до перукаря. Якщо хочете довге і міцне волосся, зістрижіть кінці.

Астропрогноз на 22 квітня

Не варто надмірно ускладнювати зачіску. Можна сходити на стрижку або на фарбування природними барвниками.

Астропрогноз на 23 квітня

Не варто занадто експериментувати. Можна оновити зачіску і провести загальнозміцнювальні процедури.

Астропрогноз на 24 квітня

Загальний стан волосся після походу до перукаря цього дня не зміниться. Стрижка прискорить його ріст, проте воно стане неслухняним і пористим.

Астропрогноз на 25 квітня

Нейтральний день для походу в салон, але від стрижки, фарбування, завивки варто відмовитися. Зробіть живильні процедури.

Астропрогноз на 26 квітня

Позитивний період для маніпуляцій із шевелюрою. Місяць усе ще зростає, а отже, стрижка прискорить ріст волосся і зміцнить корені. Зачіска сьогодні повинна бути кучерявою, зробіть, наприклад, локони.

Астропрогноз на 27 квітня

Несприятливий день для будь-яких впливів на волосся.

Астропрогноз на 28 квітня

Якщо фарбування, то тільки в природні відтінки, якщо стрижка – незначна. Зачіска має бути скромною.

Астропрогноз на 29 квітня

Гарний час для походу до майстра з волосся. Позитивно позначиться не тільки зміна довжини, а й фарбування натуральними відтінками.

Астропрогноз на 30 квітня

Цього дня варто розчісувати волосся якомога частіше, але від походу в салон краще відмовитися.