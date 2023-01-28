Модне фарбування волосся – чудова можливість освіжити або змінити свій імідж. Навіть незначна зміна відтінку може кардинально позначитися на всій вашій зовнішності, а тому – час експериментувати.
Ефектні тони 2023 є продовженням існуючої палітри, що складається з багатих і теплих тонів, переплетених із більш м’якими і холодними відтінками. З волоссям – як з одягом: хочеш бути в ногу з часом, слідуй моді.
Знамениті перукарі Дженна Перрі та Емалі Баум розповіли, яке фарбування волосся буде модним у 2023 році.
Персоналізована платина. Цей колір вимагає особливого догляду і є певною відповіддю на природну красу.
Платина добре поєднується з будь-яким відтінком шкіри. За словами Емалі Баум, цього разу тренд настільки індивідуальний, що може бути як теплого, так і холодного відтінку, а не просто блондом.
Кориця. Якщо ви шукаєте спосіб перетворити свою брюнетку на щось трохи гостріше, кориця може бути відтінком 2023 року для вас.
– Це щось між рудою та брюнеткою. Цей незрозумілий колір волосся змушує всіх зупинятися на своєму шляху, – наголосила Дженна Перрі.
Цей відтінок продовжує тенденцію рудого волосся, яка за останній рік змінилася на мідну.
Бежевий блонд. Медово-пшеничний або пісочно-бежевий повинні очолити світлішу палітру.
За словами перукарів, бежевий блонд – природний та натуральний колір, який допоможе почуватися невимушено.
Багатий шоколад. Тим, хто вирішить залишитися в коричневих відтінках, варто подумати про перехід на темний бік. Насичені шоколадні відтінки надають блиску волоссю, роблячи його візуально здоровим і наповненим.
Вампі червоний. Вважайте це кульмінацією червоної хвилі 2022 року.
– Це кумедна гра з рудоволосою тенденцією, яку ми спостерігаємо. Це глибокий червоно-фіолетовий відтінок, супервампірський і зовсім не натуральний, – зазначає Емалі Баум.