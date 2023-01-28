Модне фарбування волосся – чудова можливість освіжити або змінити свій імідж. Навіть незначна зміна відтінку може кардинально позначитися на всій вашій зовнішності, а тому – час експериментувати.

Ефектні тони 2023 є продовженням існуючої палітри, що складається з багатих і теплих тонів, переплетених із більш м’якими і холодними відтінками. З волоссям – як з одягом: хочеш бути в ногу з часом, слідуй моді.

Знамениті перукарі Дженна Перрі та Емалі Баум розповіли, яке фарбування волосся буде модним у 2023 році.

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