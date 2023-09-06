Британський актор і письменник Стівен Фрай розповів, як ховався в бомбосховищі під час ракетної атаки на Київ. Йому довелося провести дві години в укритті.

Своїми враженнями Стівен поділився в Instagram, зазначивши, що прокинувся о 4:45 ранку і змушений був спуститися в бомбосховище разом з іншими постояльцями готелю. Після приїзду в столицю України акторові порадили встановити додаток, що сповіщає про повітряні тривоги.

– Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежаки. Люди весело сміються та розмовляють. Жодних звуків дронів чи ракет, які я можу виявити, – розповів Стівен.

Далі він додав, що через годину тривога все ще лунала, але з’явилося нове повідомлення: Зверніть увагу, у місті вибухи. Залишайтеся у сховищі.

– Деякі гості готелю знизали плечима і повернулися до своїх номерів. 10 хвилин тому, але тепер сором’язливо з’являються знову, – продовжив Фрай.

Також він показав фото самого бомбосховища – у ньому розставлені столи і стільці, за якими відвідувачі готелю можуть перечекати тривогу.

– Я не здогадався взяти з собою ноутбук… Більш досвідчені мешканці більш підготовлені, – наголосив актор.

Уже вранці Стівен показав, що жителі столиці продовжують жити звичайним життям, незважаючи на те, що вночі була ракетна атака.

– У Києві відбій, і життя триває, – зазначив Фрай.

Нагадаємо, 4 вересня Стівен Фрай приїхав до Києва. Актор буде ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться сьогодні, 6 вересня, у столиці.

Також Стівен Фрай дав ексклюзивне інтерв’ю головній редакторці інформаційної служби телеканалу ICTV Олені Фроляк. У ньому він розповів про допомогу українцям, перше враження від перебування в Києві, а також залишив побажання для президента РФ Володимира Путіна.