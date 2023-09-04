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Актор Стівен Фрай прибув до Києва: названо мету візиту

4 Вересня 2023, 14:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стівен Фрай
Джерело: Getty Images

До Києва прибув британський актор і письменник Стівен Фрай. Про це він заявив у своєму Instagram.

– Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…, – заявив Фрай.

Відомо, що актор буде ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві.

– Ми раді вітати на саміті такого гостя і ведучого, впевнені, його участь зробить вагомий внесок у розвиток інституту перших леді та джентльменів, – заявили організатори саміту.

Це не перший актор світового кіно, який прибув до столиці України з візитом і благими намірами. Приміром, у лютому 2023 року до Києва приїжджав Джек Глісон, відомий зніманням у серіалі Гра престолів. Джек привіз нашим захисникам пікап, а також взяв участь у кількох благодійних заходах. Також він виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона.

Наприкінці травня 2023 року у Києві був й американський актор Міша Коллінз, відомий за зніманнями в серіалі Надприродне. Артист також активно підтримує Україну в цей непростий час.

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Актор Війна в Україні
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