До Києва прибув британський актор і письменник Стівен Фрай. Про це він заявив у своєму Instagram.

– Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…, – заявив Фрай.

Відомо, що актор буде ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві.

– Ми раді вітати на саміті такого гостя і ведучого, впевнені, його участь зробить вагомий внесок у розвиток інституту перших леді та джентльменів, – заявили організатори саміту.

Це не перший актор світового кіно, який прибув до столиці України з візитом і благими намірами. Приміром, у лютому 2023 року до Києва приїжджав Джек Глісон, відомий зніманням у серіалі Гра престолів. Джек привіз нашим захисникам пікап, а також взяв участь у кількох благодійних заходах. Також він виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона.

Наприкінці травня 2023 року у Києві був й американський актор Міша Коллінз, відомий за зніманнями в серіалі Надприродне. Артист також активно підтримує Україну в цей непростий час.