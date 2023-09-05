Британський актор і письменник Стівен Фрай побажав українцям стійкості всупереч усьому. Також він зізнався, чого хотів би для кривавого диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю головній редакторці інформаційної служби телеканалу ICTV Олені Фроляк.

– Я б хотів, щоб Путін мав якийсь інсульт, або його б довічно заарештували і він доживав свій вік десь у підвалі. Але ось, що б я хотів зараз конкретно – щоб Захід не припиняв підтримку українців. Я трохи хвилююся через американські вибори наступного року, – зазначив Фрай.

Актор також побажав успіхів ЗСУ на полі бою і звернувся до росіян із закликом відступити, адже це єдине вірне рішення для них.

– І перестати говорити ультиматумами, на кшталт: Ось віддасте Донбас, тоді, може, ми подумаємо. Ні, ви не можете їм віддати те, що їм не належить. Тому українцям я бажаю стійкості та грації попри все. Бути сильними – це ще не все. Треба мати витонченість, давати право на існування різних думок у суспільстві та вміло балансувати між ними, – наголосив Стівен.

Раніше Стівен Фрай сказав, чим його захопили українці. За словами актора, незважаючи на складні долі, громадяни нашої країни не втратили гумор і рішучість.