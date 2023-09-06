Британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал, как прятался в бомбоубежище во время ракетной атаки на Киев. Ему пришлось провести два часа в укрытии.

Своими впечатлениями Стивен поделился в Instagram, отметив, что проснулся в 4:45 утра и вынужден был спуститься в бомбоубежище вместе с другими постояльцами отеля. По приезду в столицу Украины актеру посоветовали установить приложение, оповещающее о воздушных тревогах.

— Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и болтают. Никаких звуков дронов или ракет, которые я могу обнаружить, — рассказал Стивен.

Далее он добавил, что час спустя тревога все еще звучала, но появилось новое сообщение: Обратите внимание, в городе взрывы. Оставайтесь в убежище.

— Некоторые гости отеля пожали плечами и вернулись в свои номера. 10 минут назад, но теперь стыдливо появляются снова, — продолжил Фрай.

Также он показал фото самого бомбоубежища — в нем расставлены столы и стулья, за которыми посетители отеля могут переждать тревогу.

— Я не догадался взять с собой ноутбук… Более опытные жители более подготовлены, — подчеркнул актер.

Уже утром Стивен показал, что жители столицы продолжаю жить обычной жизнью, несмотря на то, что ночью была ракетная атака.

— В Киеве отбой, и жизнь продолжается, — отметил Фрай.

Напомним, 4 сентября Стивен Фрай приехал в Киев. Актер будет ведущим на третьем Саммите первых леди и джентльменов, который состоится сегодня, 6 сентября, в столице.

Также Стивен Фрай дал эксклюзивное интервью главному редактору информационной службы телеканала ICTV Елене Фроляк. В нем он рассказал о помощи украинцам, первом впечатлении от пребывания в Киеве, а также оставил пожелания для президента РФ Владимира Путина.