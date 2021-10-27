Disney разом із Pixar опублікували трейлер до нового спін-офу Історії іграшок під назвою Лайтер. Мультик розповість про справжнього космонавта Базза Лайтера, через якого почали виробляти ті самі іграшки.

Відомо, що головного героя озвучить голлівудський актор Кріс Еванс, який відомий світу завдяки участі у фільмах Marvel. Він грав головну роль у Капітані Америка, а також Людину-Факела у фільмі Фантастична четвірка.

Автори картини заявляють, що сюжет розповість про становлення персонажа. І хоча на оповідання Історії іграшок мультфільм не вплине, глядачі дізнаються набагато більше про космічну іграшку, про його характер і погляди на те, що відбувається.

Над фільмом працював режисер Енгус Маклейн, який також створював У пошуках Дорі та інші короткометражки від студії Pixar. Сценарій обіцяє бути цікавим — його створив Піт Доктер, який написав історії для популярних мультиків Вперед і вгору та Корпорація монстрів.

Лайтер з’явиться у прокаті 17 липня 2022 року.

У жовтні користувачі мережі також активно обговорювали ще один проект для дітей – приквел фільму Чарлі та шоколадна фабрика. Американський актор Тімоті Шаламе поділився першими кадрами образ Віллі Вонки, головного героя картини. Сюжет фільму тримають у секреті, але картина розповість про юність Віллі — справжнього майстра у виробництві шоколаду та солодощів.