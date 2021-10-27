Disney вместе с Pixar опубликовали трейлер к новому спин-оффу Истории игрушек под названием Лайтер. Мультик расскажет о настоящем космонавте Баззе Лайтере, из-за которого начали производить те самые игрушки.

Известно, что главного героя озвучит голливудский актер Крис Эванс, который известен миру благодаря участию в фильмах от Marvel. Он играл главную роль в Капитане Америка, а также Человека-Факела в фильме Фантастическая четверка.

Создатели картины заявляют, что сюжет расскажет о становлении персонажа. И хотя на повествование Истории игрушек мультфильм не повлияет, зрители узнают гораздо больше о космической игрушке, о его характере и взглядах на происходящее.

Над фильмом работал режиссер Энгус Маклэйн, который также создавал В поисках Дори и другие короткометражки от студии Pixar. Сценарий обещает быть интересным — его создал Пит Доктер, который написал истории для популярных мультиков Вверх и Корпорация монстров.

Лайтер появится в прокате 17 июля 2022 года.

В октябре пользователи сети также активно обсуждали еще один проект для детей — приквел фильма Чарли и шоколадная фабрика. Американский актер Тимоти Шаламе поделился первыми кадрами в образе Вилли Вонки, главного героя картины. Сюжет фильма держат в секрете, но картина расскажет о юности Вилли — настоящего мастера в производстве шоколада и сладостей.