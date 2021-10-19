Компанія Disney відклала вихід майже всіх майбутніх фільмів за кіновсесвітом Marvel. Тепер глядачі побачать фільми про Доктора Стренджа, Тора, Чорну пантеру, Марвелів та інших супергероїв трохи пізніше.

Сама ж Disney вже назвала причину масового перенесення фільмів — це пов’язано з виробництвом. Компанія тісно співпрацює з Marvel, і вони разом створюють десятки фільмів і серіалів. За заявами представників Disney, будь-яка затримка у виробництві незмінно вплине на інші франшизи про супергероїв.

Оновлений графік виходу фільмів:

Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля – 6 травня 2022 замість 25 березня 2022 року;

замість 25 березня 2022 року; Тор: Кохання та грім – 8 липня 2022 замість 6 травня 2022 року;

замість 6 травня 2022 року; Чорна пантера: Ваканда назавжди – 11 листопада 2022 замість 8 липня 2022 року;

замість 8 липня 2022 року; Марвели – 17 лютого 2023 замість 11 листопада 2022 року;

замість 11 листопада 2022 року; Людина-мураха та Оса: Квантоманія – 28 липня 2023 замість 17 лютого 2023 року;

замість 17 лютого 2023 року; Фільм про Індіану Джонса — з літа 2022 на літо 2023 року.

На зміни також могла вплинути картина Шан-Чі та легенда десяти кілець, яка зуміла стати справжнім хітом. Виробникам просто не вигідно випускати нові фільми, коли їх інші проекти продовжують збирати мільйони в кінотеатрах.

Інший супергеройський фільм вже встиг встановити рекорд за касовими зборами в період пандемії — Веном 2 дебютував в кінотеатрах 30 вересня, і за 4 дні кінострічці вдалося зібрати більше $90 млн.