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Кіно та серіали

Disney перенесла виходи фільмів про супергероїв від Marvel: нові дати прем’єр

19 Жовтня 2021, 14:16 Микола Олефіренко
Комиксы
Джерело: Depositphotos

Компанія Disney відклала вихід майже всіх майбутніх фільмів за кіновсесвітом Marvel. Тепер глядачі побачать фільми про Доктора Стренджа, Тора, Чорну пантеру, Марвелів та інших супергероїв трохи пізніше.

Сама ж Disney вже назвала причину масового перенесення фільмів — це пов’язано з виробництвом. Компанія тісно співпрацює з Marvel, і вони разом створюють десятки фільмів і серіалів. За заявами представників Disney, будь-яка затримка у виробництві незмінно вплине на інші франшизи про супергероїв.

Оновлений графік виходу фільмів:

  • Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля6 травня 2022 замість 25 березня 2022 року;
  • Тор: Кохання та грім8 липня 2022 замість 6 травня 2022 року;
  • Чорна пантера: Ваканда назавжди11 листопада 2022 замість 8 липня 2022 року;
  • Марвели17 лютого 2023 замість 11 листопада 2022 року;
  • Людина-мураха та Оса: Квантоманія28 липня 2023 замість 17 лютого 2023 року;
  • Фільм про Індіану Джонса — з літа 2022 на літо 2023 року.
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На зміни також могла вплинути картина Шан-Чі та легенда десяти кілець, яка зуміла стати справжнім хітом. Виробникам просто не вигідно випускати нові фільми, коли їх інші проекти продовжують збирати мільйони в кінотеатрах.

Інший супергеройський фільм вже встиг встановити рекорд за касовими зборами в період пандемії — Веном 2 дебютував в кінотеатрах 30 вересня, і за 4 дні кінострічці вдалося зібрати більше $90 млн.

Джерело
Variety
Теги
Disney , Marvel , Кіно , Фільми
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