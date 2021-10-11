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Крутіший за Деппа: Тімоті Шаламе засвітився в приквелі Чарлі і шоколадна фабрика

11 Жовтня 2021, 17:05 Микола Олефіренко
Тимоти Шаламе

Американський актор Тімоті Шаламt поділився першими кадрами в образі Віллі Вонки. Знаменитість зіграє власника заводу солодощів в приквелі фільму Чарлі і шоколадна фабрика.

У новому фільмі Тімоті постане перед глядачами в коричневому циліндрі, червоному піджаку і жовто-коричневих штанях. Сюжет фільму тримають в секреті, але картина розповість про юність Віллі — справжнього майстра у виробництві шоколаду та солодощів.

Користувачі соцмережі здивувалися незвичайному образу актора:

  • Віллі Вонка такий милий!
  • Дай мені шоколадку!
  • Чи можу я бути твоїм умпа-лумпом?
  • Цей капелюх зроблений з шоколаду!

Нагадаємо, що над створенням фільму Віллі Вонка працює режисер Пол Кінг, який прославився завдяки створенню відразу двох сімейних фільмів про ведмежа Паддінгтона, які отримали позитивні відгуки. Відомо, що у фільмі будуть присутні музичні номери, в яких Шаламе доведеться вперше у своїй кар’єрі співати та танцювати.

Warner Bros. також залучили ряд інших зірок до виробництва стрічки — в картині зіграють Кіген-Майкл Кі, Саллі Гокінс, Ровен Аткінсон і Олівія Колман.

Варто відзначити, що на роль головного героя пробувалися Дональд Гловер, Раян Гослінг і Езра Міллер.

Робота над картиною почалася у 2021 році, а прем’єра фільму запланована на 17 березня 2023 року.

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