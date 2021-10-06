Стримінговий сервіс Netflix презентував південнокорейський серіал Гра в кальмара 17 вересня. Проект спочатку пройшов непоміченим. Однак через три тижні про нього не говорить тільки ледачий. Серіал вже встиг отримати найбільшу кількість переглядів серед релізів Netflix у 90 країнах. Ще трохи, і він обійде знаменитих Бріджертонів.

Факти ICTV також вирішили розібратися, чому весь світ фанатіє від серіалу Гра в кальмара.

Сюжет

Серіал починається з досить банальної зав’язки – головний герой Сон Кі Хун зав’яз у боргах, і щоб повернути бандитам велику суму, він погоджується на пропозицію незнайомця зіграти у принизливу, але прибуткову гру.

Сон Кі Хун опиняється в компанії 456 таких самих невдах, які хочуть зірвати куш. Однак програш для кожного з них означає смерть.

І тут глядач вже потрапляє в справжню утопію.

Випробування в цій грі не можна порівнювати з тим, що ми бачили, скажімо, в Голодних іграх. Деякі завдання перевіряють силу учасників, деякі – їхню кмітливість, а в деяких доводиться сподіватися тільки на удачу. Іноді героям доводиться змагатися в командах, а іноді відстоювати тільки себе.

Дуже важливий момент – це вибір, який доводиться робити героям. У глядачів є можливість подумати: А як би я вчинив за цих обставин? Рятував би свою шкуру або прийшов би на допомогу ближньому? Такий нерв дозволяє тримати увагу людей перед екраном.

Неоднозначні персонажі

Крім головного героя Сон Кі Хуна, в серіалі багато інших персонажів. Творці їхні особистості добре розкрили, тому кожен зможе знайти там і свого героя, і антагоніста.

Там є давній друг головного героя Чхо Сан Воо, який грає під номером 218. Він навчався у престижному університеті, і всі довкола вважають його гордістю бідного району. Ось тільки він теж виявився невдахою і соромиться про це розповісти. Також є втікачка з Північної Кореї під номером 67. Вона хоче заробити грошей, щоб перевезти сім’ю. Під цифрою 1 взагалі грає старий з пухлиною мозку. Він просто вирішив, що не хоче вмирати дарма.

Стиль серіалу

Зйомка в серіалі виглядає стильно, хоч і задумка досить проста. Життя героїв до гри показують похмуром, у сірих тонах. А ось коли вони потрапляють у Гру в кальмара, то все стає яскравим, помітним. Навіть костюми наглядачів яскраво-рожевого кольору, хоч вони і схожі на більш жорстоку версію міньйонів.

Усі кімнати, в яких тривають змагання, нагадують ляльковий будиночок. Однак там перебувають приречені люди, а тому, хто програв, стріляють у голову.

На таких контрастах побудований весь серіал, і навіть його музичний супровід. Саундтреком звучать вальси або дитячі мелодії, хоча на екрані можуть показувати більш ніж жорстокі сцени.

Загалом, проект незвичайний і добре знятий, тому він одразу відвоював свою частку глядацької уваги. Однак, варто зазначити, що його краще дивитися більш усвідомлено. Тим, хто шукає серіал для легкого перегляду на вихідних, він навряд чи підійде.

У серіалі не обійшлося без казусів. Так, в одному з кадрів “засвітили” справжній мобільний номер. В результаті чоловік, якому він належить, отримує тисячі дзвінків і повідомлень. Спочатку він подумав, що це звичайний спам, але потім люди, які йому дзвонили, пояснили, в чому річ.

Тепер 40-річний чоловік не може навіть спати нормально через спам.

Компанія Netflix запропонувала чоловікові замінити номер, але той відмовився, бо користується ним 10 років. В результаті Netflix довелося відредагувати сцену, де показали номер. Однак ми всі чудово знаємо: що потрапило в інтернет, залишається там назавжди.